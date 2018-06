Unwetter schadete auch Wildpflanzen

Anzeige

Hardheim.Das Unwetter am 11. Juni hat auch in den Wäldern rund um Hardheim diverse Schäden in der Natur hinterlassen. Die Auswirkungen werden wohl noch lange sichtbar sein. Im Bereich „Jägersruhe“ stand bis zum Unwetterein großer „Teppich“ mit der Türkenbund-Lilien. Der Hagel hat fast alle Pflanzen zerschlagen und die Blüten zerstört. Das Exemplar auf dem Foto ist übrig geblieben. Die Türkenbund-Lilie ist streng geschützt und kommt vornehmlich in Bergmischwäldern und Buchenwäldern im Gebirge in Mittel- und Südeuropa vor. Die Pflanze wird 30 bis 100 Zentimeter hoch und die Blüten hängen in einer lockeren Traube mit sechs Blättern, welche drei bis sechs Zentimeter lang sind. Im nächsten Frühjahr können sich Wanderer und Spaziergänger wieder an dem Türkenbund erfreuen. Bild: Torsten Englert