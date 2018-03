Urgestein Werner Schmieg verabschiedet

Anzeige

Fortsetzung der Events geplant

Erfolgreich verliefen das durch die „Elfmeter-Gaudi“ ergänzte Sportfest, das Fußball-Camp für Kinder und die Getränkebewirtung beim längsten Wohnmobil-Konvoi der Welt. Die Wiederholung aller Programmpunkte sei aufgrund des guten Zuspruchs angedacht. Der Dank von Fischer umfasste neben allen Aktivposten insbesondere Willibald Heilig, Günter Ulrich, Hilde Weniger, Andrea Reinhard und Petra Eckert.

Über die erste und zweite Fußball-Mannschaft informierte Stefan Hock. Die erste Mannschaft beendete die Landesligasaison 2016/17 unter Trainer Kerim Özcelik mit dem 14. Tabellenplatz, was den Gang über die Relegation erforderte. Nach der Relegationsniederlage gegen den VfR Gommersdorf 2 erfolgte der Rückschritt von der Landesliga in die Kreisliga Buchen. In der neuen Runde befindet sich das Team auf dem achten Tabellenplatz und ist aktuell seit sechs Spielen ungeschlagen. Die zweite Mannschaft beendete die Runde 2016/17 mit dem sechsten Platz, in der neuen Runde spielt das Team wieder in der Staffel B1. „Wir können zufrieden sein, aber beide Mannschaften haben Luft nach oben“, betonte Hock.

53 Jugendspieler

Auf die Fußballjugend ging Sven Feiler ein. Mit den Bambini, der F-Junioren-Mannschaft und der E-Jugend unterhält die SG Erfeld/Gerichtstetten derzeit drei eigene Jugendteams, während zwei D-Jugend-, eine C-Jugend- und eine B-Jugend-Mannschaft in die SG Erftal integriert sind. Eine eigene A-Jugend-Mannschaft stellt das Erftal nicht. „Die A-Jugendlichen sind als Gastspieler beim TSV Höpfingen aktiv und nehmen am Training der ersten Mannschaft teil“, so Feiler, der auf einen Stab von 53 Spielern zwischen vier und 17 Jahren sowie neun Trainer und Betreuer verwies, denen er seinen Dank aussprach.

Über die beiden Damengymnastikgruppen informierten Heidrun Fischer und Ursula Wohlfahrt-Hauck. Großen Wert wird auf ein breites Spektrum an Übungen von „Drums Alive“ über Nordic-Walking bis hin zu Gedächtnistraining gelegt. Günter Ulrich beleuchtete das Schaffen der 21 Mitglieder zählenden Freizeitsportgruppe, in der neben dem Spaß am Sport vor allem die Geselligkeit zählt: Wanderungen gehören ebenso zum Programm wie Kegelabende, Volleyball und das Ablegen der Sportabzeichens, das heuer fünf Mitglieder erhielten.

Es folgte der von Rebecca Ehrenfried-Dittmar vorgetragene Bericht über die drei Tanzgruppen, denen 49 Tänzer von vier bis 19 Jahren angehören. Die Kinderschautanzgruppe, die Jugendschautanzgruppe und die Schautanzgruppe – trainiert von Rebecca Ehrenfried-Dittmar und Sandra Heller – zeigten ihr Talent an diversen Veranstaltungen und repräsentierten den SV Gerichtstetten mit eindrucksvollen Tänzen. Über die als Kooperation mit der Grundschule Gerichtstetten („Bildungshaus Erftal“) laufende Schülerturngruppe sowie das „Eltern-Kind-Turnen“ sprach Petra Eckert.

Die Finanzen beleuchtete Kassier Bernd Schretzmann, dem die Kassenprüfer Jürgen Martini und Fred Fischer akkurate Buchführung bescheinigten. Ortsvorsteher-Stellvertreter Bruno Müller lobte die Durchführung der „zahlreichen Aktivitäten für Jung und Alt“. Vor allem die Tanzgruppen seien eine erstklassige Visitenkarte für „Karschdäide“ und den SV.

Teilwahlen des Vorstands bestätigten die beiden Vorsitzenden Heidrun Fischer und Martina Seitz sowie Kassier Bernd Schretzmann in ihren Ämtern. Als Schriftführerin fungiert Kerstin Müller-Wohlgemuth, während Beisitzerin Corina Schmidt neu in die Führungsspitze stieß. Die Fußball- und Mannschaftsvertreter bilden Julian Weniger und Tobias Eckert. Platzkassier Roland Martin sowie die Kassenprüfer Jürgen Martini und Fred Fischer wurden ebenfalls bestimmt.

Seit 1996 dabei

Verabschiedet wurde neben den bisherigen Fußball- und Mannschaftsvertretern Dominik Martin und Christoph Weniger ein absolutes Urgestein des SV Gerichtstetten: Werner Schmieg, der parallel zu seiner Tätigkeit als Platzwart seit 1996 das Sportheim betreute und es als beliebten Treff etablierte, schied gesundheitlich bedingt aus und erhielt einen Präsentkorb.

