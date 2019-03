Väteraktion in der Seelsorgeeinheit

Hardheim.Erstmals fand am Samstag eine Väter-Aktion zur Vorbereitung auf die Erstkommunion in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen statt. Geplant und durchgeführt wurde sie von dem Gemeindeassistenten Adrian Ambiel, welcher gerade sein zweites Jahr in der Seelsorgeeinheit absolviert. Im vergangenen Kirchenjahr sei ihm aufgefallen, dass der Anteil der aktiven Väter im Bereich der Erstkommunionvorbereitung sehr gering sei. Um hier etwas aufzubrechen, fand im Rahmen seiner Prüfung am Samstag ein Väterprojekt in den Unterrichtsräumen des Walter-Hohmann-Schulverbundes statt.

Der Morgen begann mit einem Impuls zur Vaterrolle im christlichen Glauben mithilfe des Gleichnisses „der barmherzige Vater“ aus dem Lukasevangelium. Nach einem kurzen interaktiven Austausch ging es zum praktischen Teil über. Unter Anleitung des Schreinermeisters Klaus Beuchert stellten die Väter eigene Holzkreuze her, die ihrem Kind dann bei einem Segnungsgottesdienst feierlich überreicht werden sollen. Anschließend fand ein Ausklang mit Austausch bei einem gemeinsamen Weißwurstfrühstück im Pfarrheim statt.

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und der positiven Rückmeldungen, ist angedacht, dieses Projekt künftig zu wiederholen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019