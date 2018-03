Anzeige

Hardheim.Ein Orgelkonzert mit „Variationen durch die Jahrhunderte“ gestaltet Professor Holger Gehring, Organist an der Kreuzkirche in Dresden, am morgigen Sonntag um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Alban in Hardheim. Es ist dies das erste der jährlichen Orgelkonzerte an der Vleugels-Orgel. Auf dem Programm stehen Werke von Max Reger, Dieterich Buxtehude, Johann Sebastian Bach und Heinrich Reimann.

Neben seiner Berufung als Kreuzkirchenorganist ist Holger Gehring künstlerischer Leiter der Schlosskonzerte in Reinhardsgrimma. 2005 wurde er zum Orgelsachverständigen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens ernannt und seit 2017 ist er Kustus der Konzertsaalorgel im Kulturpalast in Dresden. In seiner Stellung als Lehrbeauftragter für Orgelliteraturspiel, Orgelimprovisation und Aufführungspraxis veröffentlichte er zahlreiche Publikationen über Orgelspiel und Orgelbau.