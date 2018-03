Verdienstmedaille für Joachim Sieber und Klaus Farrenkopf

Anzeige

Hardheim.Mit der silbernen Verdienstmedaille des DRK-Kreisverbands Buchen wurden am Freitag Joachim Sieber und Klaus Farrenkopf geehrt. Nachdem Joachim Sieber 1981 in das Jugendrotkreuz eintrat, war er von 1990 bis 1993 stellvertretender Zeugwart, von 2002 bis 2004 stellvertretender Bereitschaftsleiter und von 2004 bis 2008 Bereitschaftsleiter. Seit März 2014 bekleidet er mit viel Umsicht das Amt des Vorsitzenden und trug maßgeblich zur Weiterentwicklung des Vereins bei. Ferner wirkte er bei neun Hilfsgütertransporten nach Gomel in Weißrussland, der DDR-Übersiedlerbetreuung und der Bewältigung der Königheimer Fronleichnamsflut 1984 mit.

Klaus Farrenkopf trat 1974 dem Ortsverein bei, den er zwischen 1990 und 1996 als Vorsitzender leitete. Fortan war er bis 2002 als Schriftführer aktiv, ehe er bis 2014 erneut als Vorsitzender wirkte; seitdem unterstützt er Joachim Sieber als Stellvertreter.

Neben seinem Engagement in der Weißrussland-Hilfe und seiner Tätigkeit als Kreisvorstandsmitglied vollendete er die Außengestaltung des Vereinsheims an der Querspange; ebenso trägt der Hardheimer Wertstoffhof Farrenkopfs Handschrift. Bild: Adrian Brosch