Vereine ermöglichten vieles

Hardheim.„Wir für hier“ lautet der Slogan der Gemeinderats- und Kreistagskandidaten der Freien Wähler zur Kommunalwahl. Unter diesem Motto waren die Partei in den vergangenen 14 Tagen in der Kerngemeinde Hardheim und den Ortsteilen unterwegs, um sich mit Bürgern über die jeweiligen Situationen und Brennpunkte vor Ort zu informieren.

In Schweinberg wurde mit Ortsvorsteher Dieter Elbert über bestehende und künftige Neubaugebiete gesprochen, die Umnutzung des alten Friedhofes und die Ortskernsanierung. Viel Lob gab es für die sanierte Mauer am zukünftigen Mehrgenerationenplatz, die mit großen Bürger- und Vereinseinsatz wieder hergestellt wurde. Den Abschluss machte ein geselliges Beisammensein beim traditionellen Maibaumstellen.

Beim Maifest in Erfeld führte Ortsvorstand Thomas Leithold durch den Rundgang mit vielen interessanten Informationen. Es wurden unter anderem die Verkehrssituation im Ortskern und die Zukunft des alten Schulhauses angesprochen sowie die denkmalgeschützte, eingebrochene Friedhofsmauer und der Radweg nach Gerichtstetten. Zu Recht stolz ist man in Erfeld auf den Sportplatz, die Grillhütte und die Vereinskultur, die vieles ermöglicht hat.

Danach ging es nach Bretzingen, wo Kaspar Wolf als Ortsvorsteher einige Brennpunkte aufzeigte und den Besuchern viele Einblicke ins Ortsgeschehen bescherte. Auch hier ist der Friedhof ein Thema, allerdings mit einer ganz anderen Problematik. Im Mittelpunkt der Führung war auch die Entstehung eines Parkplatzes im Ortskern und das alte Rathaus, die Bauplätze sowie die Ortskernsanierung. Lob gab es für den „Schlauchturm“ der Feuerwehr.

Die Höhengemeinde wurde ebenso in Augenschein genommen, hier führte Siegfried Horn als Mitglied des Ortschaftsrates durch die drei Orte. Neben einer Vielzahl nützlicher Informationen über Dornberg, Rütschdorf und Vollmersdorf wurde auf die Verkehrs- und ÖNV-Situation, den Zustand der Feldwege sowie auf die räumliche Enge des Feuerwehrgerätehauses hingewiesen, das nach der Zusammenlegung allen drei Orten dient. Weitere Themen waren der mangelnde Mobilfunkempfang und die benachbarte Windkraft in Guggenberg. Lobend wurde der Zusammenhalt der Gemeinde, vor allem in der Jugendbetreuung, erwähnt. Hiervon konnten sich die Freien Wähler bei einem abschließenden Besuch des Schützenhauses in Rütschdorf überzeugen.

Zum Besuch des Maifestes zog es die Kandidaten nach Gerichtstetten, unter der Leitung von Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach. Auch in Gerichtstetten bröckelt die Friedhofsmauer, die Aussegnungshalle hat feuchte Wände und es fehlen Urnengräber. Die Schule benötigt eine Sanierung der Duschräume, ebenfalls nötig ist eine Erneuerung der Heizungssteuerung. Zur Sprache kam auch die Umsetzung neuer Baugebiete. Auch hier ist man stolz auf den Zusammenhalt und die tatkräftigen Vereine.

Schließlich wurde die Kerngemeinde besucht, Bürgermeister Volker Rohm lud ein zur Rundwanderung zu aktuellen und zukünftigen Investitions-Schwerpunkten. Ein besonderes Augenmerk galt dem Zustand vieler Straßen und Gehwege. Die Vereinsräume der DLRG sowie Jugendhaus, Kindergarten, Schule und Feuerwehrgerätehaus waren ebenfalls Themen. Angesprochen wurde auch der Friedhof, im besonderem in Bezug auf die zu kleine Leichenhalle. Ausgesprochen gelobt wurden nach einer kurzen Besichtigung die neuen Patientenzimmer im Krankenhaus.

