„Verfahren nun noch undurchsichtiger“

Bretzingen.So kurz die Tagesordnung war, so intensiv wurde bei der Sitzung des Bretzinger Ortschaftsrats am Donnerstagabend debattiert: Zentrales Thema war die Umweltverträglichkeitsprüfung für den geplanten Windpark „Kornberg“.

In einem kurzen Ausriss schilderte Ortsvorsteher Kaspar Wolf zunächst den Stand der Dinge: So planen die Betreibergesellschaften „Bürgerenergie Hardheim GmbH & Co. KG“ sowie „Bürgerenergie Höpfingen GmbH & Co. KG“ im Einvernehmen mit dem Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises, ein „großes Genehmigungsverfahren“ mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung für den sechs Windkraftanlagen umfassenden Windpark „Kornberg“ durchzuführen.

Herbe Kritik übte das Gremium an der zur vorgeschalteten Beteiligung der Öffentlichkeit eingerichteten Informationsveranstaltung, die am Mittwoch in der Hardheimer Erftalhalle stattfand. „Es handelte sich weder um eine sachliche Verbraucherinformation noch um eine wertneutrale Erörterung“, konstatierte Kaspar Wolf und sprach von „reiner Eigenwerbung des Projektierers“.