Verschlossenheit kommt nicht gut an

Ob Wasser oder Wind, die Hardheimer Verwaltung zeigt sich sehr zurückhaltend.

Beispiel 1: Mein Leserbrief vor etwa vier Wochen, in dem ich die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Messergebnisse unseres Trinkwassers eingefordert hatte, stieß auf hohes Interesse. Immer wieder wurde und werde ich gefragt, wie die Verwaltung denn darauf reagiert habe. In kurzen Worten: Die Verwaltung hat sich beim Gesundheitsamt diesbezüglich informiert und mir wurde am 22. Februar mitgeteilt, dass die Mitte Februar vorgenommene Wasseranalyse Mitte März im Amtsblatt erscheinen werde und dass die Gemeinde sämtliche nicht veröffentlichte Trinkwasser-Analysen von 2017 bis 2013 rückwirkend auf ihrer Homepage nachträglich veröffentlichen wolle. Bisher ist weder das eine noch das andere geschehen. Aber ich bleibe am Ball.

Beispiel 2: Die Zeag-Veranstaltung am 21. Februar zum Thema Windräder auf dem Kornberg (leider war ich an jenem Abend verhindert) unter dem Titel „Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung“ war in dieser Form eine Farce. Erstens hätte die schon vor fünf Jahren stattfinden sollen, und zweitens, wenn man es ernst meint mit der Öffentlichkeitsbeteiligung, dann muss man den Zuhörern auch öffentlich Gelegenheit zur Diskussion geben.