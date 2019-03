Videos vom Krankenhausanbau auf Youtube

Hardheim.Zügig und reibungslos verlief der Anbau des neuen Bettentraktes am Hardheimer Krankenhaus (die FN berichteten). In der Folgezeit müssen nun noch die Andockarbeiten vom Altbau an die neuen Raummodule erfolgen. Der neue Anbau soll sobald als möglich bezogen werden. Die Einweihungsfeier ist auf Sonntag, 30. Juni, terminiert. Die Krankenhausverwaltung hat ein Video vom Ablauf der Arbeiten in Zeitraffertechnik erstellt, das auf Youtube zu sehen ist (https://www.youtube.com/watch?v=-Q7rW9uqXDg). Ein per Drohnenfotografie erstelltes Video des Fotoateliers Bernhard aus Hardheim ist ebenfalls auf Youtube (https://youtu.be/HZbr37s7JVA) zu sehen. i.E. / Bild: Fotoatelier Bernhard

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019