Viel Spaß beim Handballtag

Hardheim.Rund um den in der Erftalgemeinde ungebrochen populären Handballsport drehte sich am Donnerstag der „Handballtag“ des Walter-Hohmann-Schulverbunds. In der Sporthalle lockte ein abwechslungsreiches Programm, das von Sportlehrer Joachim Gärtner sowie Jannik Huspenina, der gegenwärtig bei den Handballern des TV Hardheim ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, zusammengestellt wurde.

Spannendes Finale

Während die Dritt- und Viertklässler mit Spielstationen und kleinen Übungen ein Gefühl für den Ball entwickeln konnten, traten die Fünft- und Sechstklässler bei einem „Fun-Turnier“ gegeneinander an. Den unverkrampften und zwanglosen Charakter der Runden untermauerten auch die lustigen Mannschaftsnamen wie „Erftal-Löwen“, „Frisch Auf Odenwald“ oder „Hohmann-Hunters“. Letztere traten beim spannenden Finale gegen die zur Mittagszeit als Sieger feststehende Truppe „1895“ an.

„Je länger die Kinder gespielt haben, umso sicherer wurden sie“, beobachtete Jannik Huspenina. Schulsozialarbeiter Christian Parth wies auf den Aspekt hin, auch dem Nachwuchs die große Hardheimer Handballtradition näher bringen zu wollen. Und vielleicht ist ja der Eine oder Andere am Donnerstag auf den Geschmack gekommen und hat tatsächlich Lust auf ein neues Hobby bekommen. ad