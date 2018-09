Viel Spaß beim OWK-Familienwandertreff

Hardheim.Mit einem unterhaltsamen Programm beschäftigten die Aktiven des Familienwandertreffs des Odenwaldklubs am Montagnachmittag im Rahmen des Hardheimer Ferienprogramm 16 Kinder. Es waren dies die Leiterin Andrea Kaiser sowie Marie Kaiser, Felix Kaiser und Iris Lutz. Der überraschend einsetzende Regen tat der Veranstaltung keinen Abbruch. Man verlagerte die im Schlossgarten vorgesehene Beschäftigung mit einem Fallschirm kurzfristig in die Nähe der Turnhalle. Als der Regen aufgehört hatte, ging es wieder in den Alpengarten, wo die Jungen und Mädchen nach einem gesunden Obst-Imbiss die Gruppenspiele und die Beschäftigung mit einem großen Weltball freudig fortsetzten. Bild: Elmar Zegewitz

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.09.2018