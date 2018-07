Viel Spaß im Tennis-Camp

Anzeige

Grundlagen beigebracht

So vermittelten die Programmgestalter den Jungen und Mädchen die Anfänge des Tennisspiels und brachten ihnen die Grundlagen der Sportart bei. Das ging bei den jungen Tenniscracks sehr rasch vonstatten. Sie ließen ganz schön schnell ihre Fertigkeiten beim Spiel mit dem kleinen weißen Ball ersichtlich werden und waren mit Begeisterung bei der Sache.

So war es kein Wunder, dass Aufschläge, Vor- und Rückhandspiel schnell funktionierten und die Kinder mit Enthusiasmus bei der Sache waren. Beigebracht wurden ihnen auch die Spielregeln und Spielstrategien, so dass sie jede freie Minute zum Tennisspiel nutzten.

Daneben gab es aber auch anderweitige Abwechslung im Verlauf der Ferientage beim TC gemäß des von Stefan Müller konzipierten Programms in Abstimmung mit seinen Mitstreitern. So zum Beispiel auch Fußballtennis . Im Anschluss an jede ob der großen Hitze dankbar angenommene Abkühlung und auch nach den immer wieder gefragten Spaziergängen in der Erf wurde an mehreren Objekten und auf Unterlagen mit Kreide und Farben gemalt. Es gab Brettspiele und es blieb ausreichend Zeit, besonders liebgewordenen Beschäftigungen nachzugehen.

Für Verpflegung war gesorgt

Für Getränke und Verpflegung war gesorgt durch Monika Herzig- Müller und Irmgard Barth. Alles in allem hatten die Kinder ihre helle Freude an dieser Tennis-Ferienfreizeit hatten und genossen alle Angebote bei bester Stimmung. Z

