Viel über Pferde gelernt

Hardheim/Dornberg.Auf dem Reiterhof „Odenwald“ in Dornberg tut sich allerlei im Verlauf der Ferien. Denn von Familie Englert mit Annette Englert an der Spitze und deren Familienangehörigen wird immer wieder Attraktives und insbesondere auch für junge Pferdefreunde geboten.

So Tage auf dem Reiterhof, Kutschenfahrten, Eselswanderungen mit Dominik und eine Reitwoche, an der vierzehn Kinder aus der näheren und weiteren Umgebung und auch von Feriengästen teilnahmen. Bei der die Reitwoche am Donnerstag offiziell abschließenden Show-Veranstaltung präsentierten diese unter der Regie und Leitung von Annette Englert ihre Reitkünste, die sie im Verlauf der Reitwoche ebenso erlernt und erworben hatten wie den richtigen Umgang mit Pferden und deren Pflege, ebenso auch alles andere in Verbindung mit dem Umgang mit Pferden.

Bei aller Begeisterung für das Pferd gelte es daher auch all die notwendigen Pflichten für dieses nicht übersehen, betonte Annette Englert. Bei der offiziellen Abschlussveranstaltung erfreuten sich Eltern, Geschwister und Angehörige der an der Reitwoche beteiligten Kinder an deren im Verlauf der Woche erlernten Reitfertigkeiten und Reitkünste. Z

