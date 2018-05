Viele bekannte Werke auf dem neuen Spielplan

Anzeige

Hardheim/Buchen.Unter den emotional aufgeladenen und viel diskutierten Begriff „Heimat“ stellt das Mainfranken Theater Würzburg seine nächste Spielzeit 2018/19. Dieser wird den „roten Faden“ der nächsten Spielzeit bilden. Über alle Sparten hinweg zeigt sich dabei die Wandlungsfähigkeit der Konzeption Heimat, wie Intendant Markus Trabusch in seinem Editorial zur neuen Spielzeit betont.

Beliebte Stücke

Das Spielplanangebot weist insgesamt eine Vielzahl von interessanten Aufführungen im Musiktheater, im Schauspiel und im Ballett auf. Diese machen für die VHS-Außenstelle Hardheim die regelmäßigen Besuche des Theaterrings U weiterhin attraktiv, gehören doch immerhin einige besonders beliebte und gefragte Werke zum Angebot bei den acht anstehenden Terminen. Die VHS setzt zu den Theaterbesuchen ab Buchen einen Bus nach Würzburg und zurück ein.

Den Auftakt der nächsten Spielzeit bildet am Samstag, 17. November, die Oper „La Bohème“ von G. Puccini. Auch die Operette „Die schöne Helena“ von Jacques Offenbach am Samstag, 22. Dezember, ist ein gefragtes Werk. Weiter geht es am Sonntag, 27. Januar 2019, mit „Der Besuch der alten Dame“ von Friedrich Dürrenmatt, mit dem Schauspiel „Prinz Friedrich von Homburg“ von Heinrich von Kleist am Samstag, 23. Februar, mit der Richard Straus-Oper „Ariadne auf Naxos“ am Sonntag, 21. April, und mit dem Tanztheater „Muttersprache“ am Samstag, 25. Mai. Diesem folgt am Sonntag, 30. Juni, (bereits im 16 Uhr) die große Wagner-Oper „Götterdämmerung“ , ehe die Spielzeit mit dem Ballett „Tanztheater“ am Sonntag, 21. Juli, zu Ende geht.