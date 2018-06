Viele Sachschäden nach Hagelsturm

Am schlimmsten hat der Hagelsturm am Montagmittag die Gärtnerei Henn in Hardheim getroffen. Ein Großteil der Gewächshäuser ging dort zu Bruch. Gärtnermeister Thomas Henn schätzt den Schaden auf mindestens 50 000 Euro. Bereits 1994 waren große Teile der Gärtnerei durch ein ähnliches Unwetter zerstört worden.

© Ingrid Eirich-Schaab