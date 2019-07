Vielfältige Abwechslung für Daheimgebliebene

Hardheim.Das Hardheimer Ferienprogramm steht. Es enthält wieder interessante Angebote.

Sonntag, 28. Juli: Radtour der IG „Mühlenradweg“ ins Maintal über Walldürn, Amorbach und Miltenberg nach Bürgstadt. Einkehr in einer Häckerwirtschaft und Rückfahrt auf dem Erftal-Mühlenradweg. Abfahrt 10 Uhr auf dem Schlossplatz. Es ist keine Anmeldung nötig.

Sonntag, 28. Juli, bis Freitag, 9. August: KJG-Zeltlager in Obererlbach. Weiteres unter www.kjg-hardheim.de/zeltlager/anmeldung.

Montag, 29. Juli, bis Mittwoch, 31. Juli: Schnuppertennis und sportliche Ferientage beim Tennisclub jeweils von 9 bis 16 Uhr auf dem Tennisgelände an der Wohlfahrtsmühle für Kinder ab acht Jahren. Weiteres bei Stefan Müller Tel. 06283/318 338, Anmeldungen per E-Mail: stefan-kh-mueller@web.de.

Dienstag, 30. Juli: „Mini-Kräutergarten – zu kleinen Gärtnern werden“. Das Angebot ist kostenlos und für Kinder ab sechs Jahren. Anmeldungen bei der Apotheke an der Post als Veranstalter, Telefon 06283/8321.

Dienstag, 30. Juli, bis Donnerstag, 1. August: Reiterferien ohne Übernachtung bei Familie Englert in Dornberg für Kinder von fünf bis zehn Jahren jeweils von 10 bis 17.30 Uhr (bei Bedarf Betreuung ab 7.30 Uhr). Weiteres im Internet unter www.odenwald-urlaub.de/reitevents.html. Anmeldung und Infos unter Telefon 06283/50198.

2./8./12./22./27. August und 4. September: Eselwanderung mit Spiel und Spaß für Familien und Begleitung) mit vier Eseln und zwei Shettys. Weiteres unter www.odenwald-urlaub.de/esel.html. Treffpunkt ist jeweils um 16.30 Uhr auf dem Reiterhof Odenwald, Steinigweg 1 in Dornberg. Dauer zwei bis drei Stunden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung unter 06283/50198 oder 0170/3558804.

Dienstag, 6. oder 20. August: Tag auf dem Reiterhof Odenwald bei Familie Englert in Dornberg für Kinder von sechs bis 14 Jahren von 10 bis 17.30 Uhr mit Spazierritt, Reitvolti und Reiterspielen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weiteres unter Telefon 06283/50198. Bei Bedarf Betreuung ab 7.30 Uhr. Es werden auch Eselkutschfahrten angeboten.

Donnerstag, 8. August: Sandbilder gestalten mit der Mutter-Kind-Gruppe „Die kleinen Strolche“ Erfeld mit kleiner Wanderung und Picknick für Kinder ab sechs Jahren. Treffpunkt um 9 Uhr bei Familie Rötzschke, Erfelder Straße 19. Anmeldungen bei Yvonne Rötzschke, Handy 0151/51514903.

Montag, 12., bis Samstag, 17. August: DLRG-Ferienfreizeit „Auf hoher See“ für Kinder ab fünf Jahren. Anmeldungen online unter www. hardheim.dlrg.de/anmeldung.

Montag, 12. August: Bau von Nistkästen für Wildbienen (etwa 2,5 Stunden) für Kinder von acht bis zehn Jahren mit Verpflegung. Treffpunkt: 10 Uhr am Eirich-Parkplatz. Anmeldungen bei Irene Leiblein, Tel. 06283/505868. Veranstalter: Siedlergemeinschaft Hardheim.

Dienstag, 13. August: Beginn der großen Reitwoche bei Familie Englert in Dornberg. Weiteres im Internet unter www.odenwald-urlaub.de/reitevents.html.

Mittwoch, 14. August: „Kasperle & das Zauberrätsel“ mit Puppenspieler Adrien Megner im „Bahnhof 1910“ für Kinder ab drei Jahren. Beginn 15.30 Uhr. Weiteres unter www.kindertheater-papermond.de, oder Telefon: 0172/9724456.

Montag, 19. August: Das Kinomobil zeigt in der Erftalhalle zwei Filme: 15.30 Uhr „Drachenzähmen leicht gemacht 3“ und 19.30 Uhr „Monsieur Claude 2“.

Dienstag, 20. August: Zehn Jahre Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Turnier der Kolpingsfamilie Hardheim von 14 bis 17 Uhr im alten Kindergarten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen bei Alexandre Ost, Telefon 06283/227777.

Sonntag, 25. August: Inline-Skating-Kurs für Jung und Alt mit Rainer Paul vom TV Hardheim auf dem Rewe-Parkplatz. Anfängerkurs für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren von 10 bis 11.30 Uhr. Von 11.30 bis 12 Uhr ist freies Fahren möglich. Finanzielle Unterstützung durch die Sparkasse Tauberfranken. Anmeldungen bei der Gemeindeverwaltung unter 06283/580.

Mittwoch, 28. August: Entdeckungsreise im Krankenhaus für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen unter Telefon 06283/56190 (vormittags). Treffpunkt 14.30 Uhr Eingang Krankenhaus. Für Verpflegung ist gesorgt.

Donnerstag, 5. September: Abenteuerwaldläufertag in Gerichtstetten für Kinder ab neun Jahren. Treffpunkt 15 Uhr an der Grundschule Gerichtstetten. Zum Abschluss werden Stockbrote gebacken, Ende gegen 18 Uhr. Veranstalter ist der Pfadfinderbund Süd, Walldürn, Stamm Wildenburg. Anmeldung bei Familie Gramlich in Walldürn, Telefon 06282/7603.

Freitag 6. September: GPS-Geocaching für Kinder ab neun Jahren mit dem Odenwaldklub Hardheim. Treffpunkt ist um 16.30 auf dem Schlossplatz. Dauer etwa vier Stunden. Anmeldung unter 06283/1216 oder unter www.odenwaldklub-hardheim.de.

Freitag, 6., bis Sonntag, 8. August: Fußball-Kids-Camp auf dem Sportplatz Gerichtstetten für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Mit erfahrenen und lizenzierten Trainern für Feldspieler und Torhüter bieten die Fußballschule „Talentwerk-FS“ und der SV Gerichtstetten ein professionelles, altersgerechtes Programm. Anmeldungen bis Sonntag, 14. Juli, bei Sven Feiler,Telefon 0171 7310485, oder feiler.sven@googlemail.com.

Sonntag, 8. September: Radtour der IG „Mühlenradweg nach Beckstein. Abfahrt 9 Uhr auf dem Schlossplatz. Es ist keine Anmeldung nötig.

Sonntag, 8. September: Turmfest der TV-Abteilung Turnen am Steinernen Turm mit Spielstraße für Kinder und Möglichkeit, den Turm zu besichtigen.

Unkostenbeiträge: Werden für die einzelnen Veranstaltungen erhoben und sind beim Veranstalter zu erfragen.

Wöchentlich im Programm

Gemeindebücherei: Die Gemeindebücherei ist während der Sommerferien immer dienstags von 16.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Katholische öffentliche Bücherei: Die Bücherei im Pfarrheim ist an allen Feriensonntagen von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

