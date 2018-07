Vier Tage lang drehte sich alles um Fußball

Anzeige

Am Sonntag zeigten zunächst die F-Jugendlichen und die Bambini auf dem neu eingeweihten Soccor Court ihr fußballerisches Talent. Die teilnehmenden Teams: F-Jugend: TV Hardheim I, TV Hardheim II, TSV Höpfingen, SV Pülfringen , SV Gerichtstetten. Bambini: TV Hardheim I, TV Hardheim II, TSV Höpfingen, FC Külsheim. Am Nachmittag fand dann das erste Adolf-Künzig-Gedächtnisturnier statt, an dem sechs Mannschaften teilnahmen. Die Ergebnisse: Gruppe A: FV Brehmbachtal – SV Pülfringen 1:0; FV Brehmbachtal – FC Schweinberg 0:1; SV Pülfringen – FC Schweinberg 2:1.

Gruppe B: TSV Höpfingen – FC Külsheim 2:2; TSV Höpfingen – TV Hardheim/Bretzingen 1:0; FC Külsheim – TV Hardheim/Bretzingen 0:1.Spiel um Platz 5: FV Brehmbachtal – FC Külsheim 2:0. Spiel um Platz 3: FC Schweinberg – TV Hardhein/Bretzingen 1:0: Endspiel: TSV Höpfingen – SV Pülfringen 1:0.

Das sportliche Programm am Montag endete traditionsgemäß mit Firmenspielen: JVA Adelsheim – VS Tauberbischofsheim 4:4; Weinig AG Tauberbischofsheim – Maschinenfabrik Gustav Eirich, Hardheim 5:5; Sparkasse Tauberfranken – Real Innenausbau Külsheim 3:7. (ck)

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.07.2018