Vier Tage lang rollt das runde Leder

Der Höhepunkt des Tages ist bereits zum fünften Mal in Folge im Programm: Die Elfer-Gaudi für Freizeitmannschaften und die örtlichen Vereine ab 19 Uhr bietet nicht nur spannende Elfmeterschießen, sondern auch zahlreiche amüsante Kostüme, wie zum Beispiel das Männerballett der FG „Lustige Vögel“ mit ihrem Garde-Outfit oder auch die hiesige Feuerwehrabteilung samt Kommandant in Einsatzmontur. Für Stimmung auf dem Festplatz sorgt ab 20.30 Uhr die Gruppe “Enjoy”.

Sonntag, 8. Juli

Der Festsonntag startet ab 10.30 Uhr mit der Möglichkeit zum Frühschoppen. Parallel dazu beginnen ab 11 Uhr die Turniere der F-Junioren und der Bambini. Bei den Bambini steht nicht der sportliche Wettkampf, sondern Spiel, Spaß und Freude der jüngsten Fußballer im Vordergrund. Auch hier dürfte sicherlich das ein oder andere Talent von morgen zu bestaunen sein.

Zur Mittagszeit bietet der FC Schweinberg seinen Gästen wie bereits in den Jahren zuvor ein spezielles Mittagessen an. Ab 13 Uhr erfolgt die offizielle Einweihung des Soccercourts des FC Schweinberg, der nunmehr pünktlich zum Sportfest fertiggestellt wurde. Diakon Franz Greulich wird den Soccercourt weihen.

Der sportliche Höhepunkt des Festes findet ab 13.30 Uhr mit dem Blitzturnier statt: Die Mannschaften TSV Höpfingen (Landesliga Odenwald), FC Schweinberg (Kreisliga Buchen), FC Külsheim (Kreisliga Tauberbischofsheim), SV Pülfringen (Kreisliga Tauberbischofsheim), SG Hardheim/Bretzingen (Kreisliga Buchen) und FV Brehmbachtal (Kreisliga Tauberbischofsheim) messen sich in einem Miniturnier. Dabei sind auch bereits zahlreiche Neuzugänge bei den einzelnen Teilnehmern zu sehen. Das Turnier trägt in diesem Jahr zum ersten Mal den Namen des verstorbenen FC-Ehrenmitglieds Adolf Künzig. Mit dem Einlagenspiel des FC Schweinberg 2 endet ab 18.30 Uhr der sportliche Teil des Tages, allerdings wird auch am dritten Festtag musikalische Unterhaltung geboten.

Montag, 10. Juli

Das Eltern-Kind-Spielfest startet am Montag, 10. Juli, ab 14.30 Uhr. Die Firmenspiele mit den Mannschaften der JVA Adelsheim, Real Innenausbau, Eirich Maschinenfabrik, Weinig, VS und der Sparkasse Tauberfranken beginnt ab 17 Uhr und stellt gleichzeitig den letzten sportlichen Leckerbissen des Sportfestes dar.Für Speis und Trank ist an allen Tagen gesorgt.

Die Aufbauarbeiten für das Sportfest beginnen bereits am 29. Juni ab 14 Uhr und am 30. Juni ab 9 Uhr auf dem FC-Sportgelände. Weitere Arbeitseinsätze finden vom 2. bis 5. Juli jeweils täglich ab 17 Uhr statt. Freiwillige Helfer sind willkommen.

