Visitation der Kirchengemeinden

Hardheim/Höpfingen.In der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen findet vom 22. bis 24. März die Visitation durch Dekan Johannes Balbach statt.

Hierzu gibt es einen zentralen Gottesdienst am Sonntag, 24. März, um 10.30 Uhr in der Höpfinger Pfarrkirche St. Ägidius. Die Messe wird nals Familiengottesdienst gestaltet unter Mitwirkung des Familienkreises Höpfingen und des Chors „Rückenwind“. In diesem Rahmen werden auch die Erstkommunionkinder vorgestellt.

Im Anschluss an die Messfeier gibt es einen Empfang und Möglichkeit zum Austausch mit Dekan Balbach im katholischen Gemeindezentrum Höpfingen. i.E.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.02.2019