Vleugels-Orgel und zwei Drehorgeln zu hören

Anzeige

An den Drehorgeln mit Solostücken und in Duetten: Winfried Klein. Der in Rottenburg Kirchenmusik studierte und über 30 Jahre in Bayern hauptberuflich tätig war, machte sich nach einem kleinen, aber folgenschweren Handunfall, selbstständig als Musikarrangeur und Bänderstanzer für Drehorgelmusik. Seine Partnerin Elisabeth Wolf, Laienmusikerin, ist ebenso von der Kurbel nicht mehr wegzudenken. Alle Drehorgelarrangements stammen von Winfried Klein. An der Vleugels-Orgel spielt an diesem Sonntag Johannes Mayr, Domorganist in Stuttgart, St. Eberhard.

Das Konzert findet am Sonntag, 17. Juni, in der katholischen Pfarrkirche St. Alban in Hardheim statt. Wegen des Fußball-WM-Spiels der Deutschen Nationalmannschaft beginnt das Konzert entgegen der üblichen Praxis erst um 19 Uhr.

Ab 18 Uhr ist Gelegenheit zur Besichtigung und zum Ausprobieren der Drehorgeln mit Beispielen weltlicher Drehorgelmusik außerhalb der Kirche.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.06.2018