Volkstümlicher Abend der Musiker

Schweinberg.Der Musikverein Schweinberg veranstaltet am Samstag, 22. September, ab 19.30 Uhr zum achten Mal seinen volkstümlichen Abend, welcher sich seit 2011 zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender Gemeinde Hardheim und darüber hinaus entwickelt hat. Einlass ist um 19 Uhr. Die Besucher erwartet eine stilgerecht dekorierte Turnhalle, eine gut sortierte Almbar unddie passende musikalische Unterhaltung durch das Orchester und die Miniband des Musikvereins. Die Dirigenten Luk Murphy und Andreas Leiblein haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt mit viel Tanzmusik. Ein Brotzeitbuffet rundet die Veranstaltung ab. Die Besucher können sichim volkstümlichen Wettbewerb messen für Familien, Vereine und andere Gruppen (zwei Teilnehmer pro Gruppe). Interessierte melden sich per E-Mail unter pr@mv-schweinberg.de an. Dabei sind der Gruppennamen sowie die Namen der Teilnehmer anzugeben. Spannung verspricht außerdem die große Wahl zur Miss Dirndl und Mister Lederhosen 2018. Für alle Gäste, die in Dirndl oder Lederhosen erscheinen, gibt es ein „Willkommens-Schnapserl“.

