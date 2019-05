Vollen Einsatz bis zum Schluss gezeigt

Eine rundum positive Bilanz zogen die Organisatoren der 72-Stunden-Aktion im Dekanat Mosbach-Buchen.

Neckar-Odenwald-Kreis. 13 Gruppen im Dekanat Mosbach-Buchen haben sich seit Donnerstag an der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) beteiligt. Die Organisatoren des BDKJ und der Kirchlichen Jugendarbeit sind zufrieden mit dem Verlauf. Pünktlich um 17.07 Uhr endete am Sonntag bundesweit die Aktion.

Abschluss gefeiert

Auch im Dekanat wurden die Schaufeln hingelegt und die letzten Materialien weggepackt. Bei einigen Aktionsgruppen waren die Abschlussveranstaltungen schon im vollen Gange. Bei der Schönstattjugend Waldstetten wurde im Rahmen der Marienandacht ein Grillfest mit Spielen organisiert. Andere wie die Ministranten und die Jugendlichen aus dem Kinder- und Jugendheim St. Kilian in Walldürn feierten den Abschluss für sich.

Auch andere Projekte waren ein voller Erfolg: Circa 50 Schüler und Lehrer der Gemeinschaftsschule Obrigheim haben die Stadt ein bisschen bunter gemacht. Neben dem Streichen des Jugendhauses wurde am Freitag in der ganzen Stadt Müll eingesammelt. Einen gemeinsamen Abschluss mit Grillfest gab es schon am Samstagabend. Während der letzten Stunden wurden unterschiedliche Kuchen für das Kindergartenfest gebacken. Die Jugendlichen der Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen legten während der 72 Stunden einen Troststationenweg auf dem Hardheimer Friedhof an. Auch die Wege zwischen den Grabmälern wurden verschönert und einige Sitzmöglichkeiten gebaut. Mit großer Kreativität setzten auch die Jugendlichen der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach ihr Projekt um. Zum 70-jährigen Bestehen der Grundgesetze sollten sie diese in Skulpturen darstellen. Am Sonntag wurde das Ende der Aktion mit einer großen Vernissage gefeiert.

Bundesweit 160 000 Teilnehmer

Und das sind nur kleine Ausschnitte der vielen Ideen, die die insgesamt über 10 000 Teilnehmer in der Erzdiözese Freiburg in den vergangenen 72 Stunden verwirklichten. An Deutschlands größter Sozialaktion 2019 beteiligten sich bundesweit über 160 000 Kinder und Jugendliche und Unterstützer.

Rechnet man die Anzahl der Stunden hoch, die allein im Dekanat Mosbach-Buchen in dieser Zeit geleistet wurden, kommt eine beeindruckende Zahl zustande: mehr als 576 Stunden ehrenamtliches Engagement. Ganze Ortschaften machten mobil, um Unmögliches in den letzten Stunden wahr zu machen. Neben Freunden, Eltern und Nachbarn beteiligten sich auch viele Handwerksbetriebe, Firmen und Einzelpersonen im ganzen Sendegebiet spontan und unentgeltlich an der Sozialaktion.

„Die vergangenen vier Tage haben gezeigt, was Jugendliche und Kinder gemeinsam alles bewegen können, wie ihre Überzeugungskraft und ihre Energie die Erwachsenen anstecken kann“, fasst Paul Rögler, BDKJ-Diözesanleiter in Freiburg, zusammen.

