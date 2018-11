„Vom Herbst in den Advent“

Höpfingen.Frohsinn und Gemütlichkeit gaben am Donnerstag den Takt in der Höpfinger Bürgerstube an, wo der Verein „Bürger für Bürger“ ein Programm unter dem Motto „Vom Herbst zum Advent“ gestaltete. Nach der Begrüßung durch Vorsitzende Brigitte Liebler führte sie durch den Nachmittag und trug heitere, aber auch besinnliche und zum Nachdenken animierende Anekdoten, Geschichten und Gedichte über den Herbst und die Vorweihnachtszeit vor. Am Akkordeon brillierte Karl Kaiser, der eigens zum zehnjährigen Vereinsbestehen spanische Walzerklänge einstudiert hatte. Aber auch das launige, von Rosemarie Hauck mitgebrachte „Kaffee-Lied“ sorgte für beste Stimmung – zumal Kaffee und Kuchen aufgetischt wurden. Mit der abendlichen Familien-Fackelwanderung unter Begleitung der Freiwilligen Feuerwehr Höpfingen klang ein für alle Generationen ansprechender Tag aus. ad

