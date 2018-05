Von der Quelle bis zur Mündung der Erfa

Anzeige

Für den einen steht die sportliche Betätigung im Vordergrund, der andere genießt Landschaft und Natur des Erftals mit seinen Mühlen. Für den Genussradler gibt es viele interessante Einkehrmöglichkeiten entlang des Erftal-Mühlenradweges.

In der Homepage der IG Mühlenradweg Erftal findet man eine Auflistung der gastronomischen Betriebe im Erftal, die am Veranstaltungstag geöffnet haben unter der Anschrift: www.muehlenradwegerftal.de.

Weiter wird dort auf die 19 Mühlen entlang der Erfa hingewiesen, nähere Informationen hierzu über die Homepage der Gemeinde Hardheim.

Am Schlossplatz in Hardheim ist die „Erftalstube“ mit Biergarten geöffnet und die IG „Mühlenradweg Erftal“ bewirtet am Brunnen unter den Linden beim alten Kindergarten mit Kaffee und Kuchen. Vom Schlossplatz in Hardheim aus beginnend werden im Laufe der Veranstaltung zwei begleitete Mountainbike-Touren unter der Führung von Sascha Herwig angeboten: um 11 Uhr für Einsteiger, Dauer rund 2,5 Stunden, und um 14 Uhr mit größerem Schwierigkeitsgrad, von etwa ein bis 1,5 Stunden Dauer, für Geübtere. Interessenten an den Mountainbike-Touren sollten sich etwa eine halbe Stunde vor dem Start am Schlossplatz einfinden. Anmeldeformulare mit den Teilnahmebedingungen für die Mountainbike-Touren sind über die Homepage der IG „Mühlenradweg Erftal“ oder am Veranstaltungstag am Stand der IG am Schlossplatz erhältlich.

Die Teilnehmer der Mountainbike-Touren müssen einen geeigneten Fahrradhelm tragen und mindestens 16 Jahre alt sein. Unter 16-Jährige ist die Teilnahme nur in Begleitung eines Elternteils möglich.

Um 17.30 Uhr erfolgt dann auf dem Schlossplatz in Hardheim eine Verlosung mit interessanten Preisen. Teilnehmen können alle, die sich an diesem Tag auf ihr Fahrrad schwingen und im Laufe des Tages beim Stand der IG „Mühlenradweg“ ein Los kaufen, ihren Loszettel ausfüllen und abgeben. Abgabeschluss ist 17 Uhr.

Die Interessengemeinschaft behält sich vor, insbesondere bei extrem schlechter Wettervorhersage, Änderungen vorzunehmen oder gegebenenfalls die Veranstaltung kurzfristig abzusagen.

