Von Neunkirchen nach Richelbach

Hardheim.27 Wanderfreunde begannen nach der Pkw-Anfahrt ihre etwa neun Kilometer lange Wanderung in Neunkirchen. Zu der Tour eingeladen hatte die OWK-Ortsgruppe Hardheim. Bei frühlingshaftem Wetter führte der Weg durch lichten Wald und auf Wiesenwegen nach Richelbach. Dort kam die Gruppe an einem, mit einem Summloch behauenen Stein vorbei. Manche probierten mit verschieden hohen Tönen, eine gewisse Vibration im Summloch zu erzeugen. Weiter ging es auf einem alten Hohlweg, dem früheren Verbindungsweg, nach Umpfenbach. Die nächste Etappe führte an einem Solarpark vorbei, über Umpfenbach zurück nach Neunkirchen zum gemütlichen Abschluss.

