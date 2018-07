Von Patienten und Kollegen geschätzt

Anzeige

Hardheim.Für ihr 25-jähriges verdienstvolles Wirken im öffentlichen Dienst wurde die in der Röntgenabteilung des Krankenhauses Hardheim tätige Mirjam Kraus gestern Vormittag geehrt. Der Vorsitzende des Krankenhausverbandes, Bürgermeister Volker Rohm, würdigte in der Laudatio das berufliche Wirken, die Persönlichkeit und die über den Beruf hinausgehenden Aktivitäten der Jubilarin.

Sie wurde 1970 in Bergneustadt (Nordrhein-Westfalen) geboren und begann nach dem Schulabschluss im Jahr 1990 eine Ausbildung zur Arzthelferin an der Berufsschule Mosbach. Die Weiterbildung zur Röntgengehilfin am KKH Mosbach schloss sich an. Ihre erste Anstellung fand Mirjam Kraus 1993 am Kreiskrankenhaus Mosbach in Vollzeit, ehe sie nach der Eheschließung mit Christoph Kraus im Jahr 1997 bis 2003 in Erziehungsurlaub ging. Noch während der Elternzeit war sie ab April 2002 in der Röntgenabteilung geringfügig beschäftigt, bevor sie dort ab Januar 2003 eine Festanstellung mit 25 Prozent erhielt. Erhöhte wurde die Arbeitszeit 2014 auf 75 Prozent. Verbandsvorsitzender Volker Rohm charakterisierte Mirjam Kraus als engagierte Mitarbeiterin, die sich auch vor der jeweils neusten Technik nicht scheue. So sei es für sie auch selbstverständlich gewesen, sich mit dem neu angeschafften CT – Gerät auseinanderzusetzen und schnell dessen Kniffe und Tricks zu erarbeiten.

Neben ihrer Tätigkeit in der Radiologie arbeitete sich Mirjam Kraus in den Bereichen Qualitätsmanagement und Hygiene ein und übernahm jeweils die Funktion der Beauftragten für die Radiologie.