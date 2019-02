Vor 43 Jahren den Grundstein gelegt

Ein Generationenwechsel steht bald im Hardheimer Krankenhaus an: In der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe übernehmen Vera Schoeder und Martin Teichmann die Leitung.

Hardheim. Als der damalige Verwaltungsleiter Erich Erbacher 1976 am Hardheimer Krankenhaus eine neue Belegabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe ins Leben rief, konnte er nicht ahnen, dass er damit den Grundstein für eine beispielhafte Erfolgsgeschichte legen würde. Neben den Fachrichtungen Chirurgie, Innere Medizin und Anästhesie verfügt das Krankenhaus seitdem über ein viertes Standbein. Entbindungen werden zwar seit 1996 nicht mehr in Hardheim durchgeführt, aber die Zahl an Patientenkontakten und Operationen ist ein Beleg für die Bedeutung der Frauenheilkunde am Krankenhaus. In wenigen Wochen werden Dr. Frank und Dr. Viola Schure den Staffelstab der Gynäkologie, den sie 2006 vom Gründer der Abteilung, Ernst-Georg Hellmuth, übernommen haben, an die dritte Generation weiterreichen: an Vera Schoeder und Martin Teichmannn, die bereits seit 2018 gleichberechtigte Partner der Praxis „Gyndoctors“ sind.

Aus diesem Anlass hat die Krankenhausverwaltung alle drei Generationen der gynäkologischen Belegärzte des Hauses eingeladen: Gemeinsam hielten Ernst-Georg Hellmuth (77 Jahre alt), Frank Schure (59), Viola Schure (60), Vera Schoeder (36) und Martin Teichmann (35) Rückblick auf die vergangenen 43 Jahre. Sie wagten auch einen optimistischen Blick nach vorne: Die gynäkologische Belegabteilung am Hardheimer Krankenhaus sei für die Zukunft gut aufgestellt, und die derzeit laufenden Arbeiten zur Erweiterung des Hauses werden die Rahmenbedingungen weiter verbessern, so deren Tenor.

Eine nasse Begrüßung

Daran war vor 43 Jahren nicht einmal zu träumen: Hellmuth – damals Oberarzt im württembergischen Laupheim – las in der Zeitung eine Annonce des Krankenhauses und war an der Aufgabe, eine Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe aufzubauen, sofort interessiert. Auch wenn sich Hardheim dem Mediziner und seiner Ehefrau Alice bei ihrem ersten Besuch nicht von seiner Sonnenseite präsentierte – es war ein nasskalter Novembertag, erinnert sich Ernst-Georg Hellmuth – fiel die Entscheidung doch zugunsten des Erftals aus.

„Der Schritt, an ein kleines Haus zu wechseln, war genau der richtige für mich“, sagt der 77-Jährige. Beim Aufbau der Abteilung habe er alles nach seinen Vorstellungen gestalten und einrichten können. Spätestens ab 1980 seien die Arbeitsbedingungen dann optimal gewesen: Damals zog nämlich auch seine Praxis, die er zuvor in der Walldürner Straße betrieben hatte, ans Krankenhaus. Die Wege wurden kürzer und die Abläufe einfacher, wovon letztendlich der Arzt, die Angestellten und die Patientinnen profitierten.

Auch wenn er an einem kleinen Krankenhaus arbeitete, so war Hellmuth immer am Puls der Zeit. „Mit unseren modernen Verfahren konnten wir uns mit jedem messen.“ So sei er damals zwischen Würzburg und Heidelberg der erste Arzt gewesen, der brusterhaltende Operationen beim Mammakarzinom durchführte. Durch die Zusammenarbeit mit den Universitätskliniken Heidelberg und Würzburg und durch zahlreiche Fortbildungen stellte er sicher, dass seine Patientinnen immer in den Genuss der modernsten Behandlungsmöglichkeiten kamen. Praxis und Belegarzttätigkeit stemmte Hellmuth mit immensem Kraftaufwand und tatkräftiger Unterstützung durch seine Frau das Hebammen- und Arzthelferinnenteam. War er in den Anfangsjahren der einzige Arzt der Abteilung, kamen später regelmäßig Assistenzärzte hinzu.

Schon damals Vorreiter gewesen

Einen großen Stellenwert nahm in den ersten 20 Jahren die Geburtshilfe ein: 250 bis 300 Geburten betreute Hellmuth pro Jahr. Insgesamt waren es rund 7000 in Hardheim und 17 000 im gesamten Berufsleben. Auch hier war der Arzt immer ein Vorreiter: So ermöglichte er schon früh den Ehemännern, bei der Geburt dabei zu sein – was heute eine Selbstverständlichkeit ist, war vor 40 Jahren noch Neuland – und er führte Mutter-Kind-Zimmer ein.

Auflagen zu hoch

Die Auflagen und gesetzlichen Vorgaben waren jedoch für eine kleine Abteilung wie die in Hardheim immer schwieriger zu erfüllen, so dass der Kreißsaal 1995 seine Pforten für immer schloss. 2006 übergab Hellmuth die Praxis an seinen Nachfolger Frank Schure. Bis 2018 übernahm er noch Vertretungen, ehe er sich endgültig zur Ruhe setzte. „Es waren anstrengende, aber vor allem schöne, erfüllende Jahre“, sagt Hellmuth. „Wie er sich für seine Patientinnen aufgeopfert hat, davor kann ich nur den Hut ziehen“, lobt Frank Schure seinen Vorgänger. „Ihnen gebührt tiefster Dank dafür, die Frauenarztpraxis und die Belegabteilung zu solch einer Blüte herangeführt zu haben!“ Schure selbst führte in der Praxis nach der Übernahme 2006 den konsequenten Ausbau der endoskopischen und allgemeinen wie auch speziellen onkologisch-gynäkologischen Chirurgie fort. Weitere Meilensteine waren die Einführung des 3-D- und 4-D-Ultraschalls, der Ausbau der Onkologie und die Einführung kosmetischer Operationen wie Brustvergrößerungen als auch die Umbenennung in „Gyndoctors“ und die Einführung der papierlosen elektronischen Patientenakte.

Verstärkung erhielt die Praxis 2007 mit Viola Schure, durch die der onkologische Schwerpunkt noch ausgebaut werden konnte. Gleichzeitig konnte vor allem den onkologischen Patienten eine psychosomatische Grundversorgung zuteilwerden. Zudem wurde die Praxis an das Brustzentrum Tauberfranken in Bad Mergentheim angegliedert. Durch das große Engagement wurde die Praxis zum „Beckenbodenzentrum“ und zur „Beratungsstelle der Deutschen Inkontinenzgesellschaft“ ausgebaut. Der Bekanntheitsgrad der „Gyndoctors“ stieg im Laufe der Jahre weit über die Grenzen des Landkreises hinaus.

Mit der Übernahme der Frauenarztpraxis Dr. Boß und der Eröffnung einer Praxis in Adelsheim stellten die Beiden die Weichen auf Expansion. „Dies alles war nur möglich durch das unermüdliche Engagement unseres Teams und der Mitarbeiter des Krankenhauses sowie der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem Förderverein, welche die Anschaffung von zukunftsweisenden Technologien ermöglichten“, sagt Frank Schure.

Frühe Suche nach Praxisnachfolge

Apropos zukunftsweisend: Schon früh befassten sich die Schures mit dem Thema Praxisnachfolge. Vor diesem Hintergrund stießen 2016 und 2017 die jungen Fachärzte Vera Schoeder und Martin Teichmann dazu. Durch die personelle Verstärkung war es 2017 möglich, die ehemalige Praxis des Gynäkologen Dr. Keintzel in Buchen zu übernehmen und zu integrieren. Die Praxis in Adelsheim konnte als Folge daraus wegen gesetzlicher Vorgaben aber nicht weiterbetrieben werden.

Am 29. März werden Schoeder und Teichmann, die seit 2018 Partner in der Praxis sind, als dritte Generation den Staffelstab übernehmen. Unterstützt werden sie vom langjährigen Facharzt Dr. Zoltan Varga. Aufgrund des großen Einzugsgebietes – von Aglasterhausen bis Aschaffenburg – und des großen Patientinnenzuspruchs kommt die Erweiterung des Krankenhauses, die auch mehr Platz für die „Gyndoctors“ mit sich bringen wird, wie gerufen.

Teichmann ergänzt: „Wir sind froh, das Spektrum zusätzlich um die Bereiche Psychoonkologie sowie psychische Erkrankungen während und nach der Schwangerschaft erweitern zu können.“ Gegen weitere „Verstärkung“ ihres Teams würden sich Schoeder und Teichmann nicht wehren: „Sechs Fachärzte wären eigentlich ideal.“

Samstag, 09.02.2019