Vorbereitung auf Bewerbungsgespräch

Wie die Organisatoren Bettina Weidinger, Peter Wochner und Timo Gramlich betonten, handelte es sich bei dem Simulationstraining um die praktische Ergänzung der im Projekt BORS (Berufsorientierung an der Realschule) sowie im Themenblock „OIB“ (Orientierung in Berufsfeldern) erworbenen Theoriekenntnisse. Sie sprachen von einem „Erfahrungsgewinn für die Jugendlichen“ und merkten an, dass die Rückmeldungen der Personaler Gutes stärken und etwaige Fehler ausmerzen können: „Wenn ein Vorstellungsgespräch im wahren Leben nicht optimal abläuft, erhält man die Absage. Hier aber gibt es konstruktive Kritik, die den Schülern dann zu gute kommen, wenn sie sich im Sommer für eine Lehrstelle bewerben“, resümierte Gramlich. „Auch alle Ausbilder sind sich einig, dass dieses Projekt zukunftsfähig ist und definitiv für die nächsten Schuljahre beibehalten werden soll.“

Auch unter den Schülern kam es gut an, wie etwa Zeynep erklärt: „Ich empfand es als sehr interessant ein Feedback zu meiner Persönlichkeit, dem Vorstellungsgespräch und meiner Bewerbungsmappe zu bekommen, um für meine berufliche Zukunft und den Berufseinstieg gut gerüstet zu sein.“ Ihre Mitschülerin Ida konnte dem Projekt ebenso nur Positives abgewinnen: „Toll war die angenehme Atmosphäre, die während des Vorstellungsgesprächs herrschte. Ich konnte Erfahrungen sammeln und kann nun gut vorbereitet in meine Bewerbungsphase starten.“ ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.05.2018