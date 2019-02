Hardheim.Die fünfte Jahreszeit kommt immer näher: Das beweisen in Hardheim die närrischen Lumpen-Girlanden, die am Montag durch Bauhofmitarbeiter und Aktive der FG „Hordemer Wölf“ im Bereich der Umzugsstrecke des Fastnachtszugs am 3. März befestigt wurden. Sicher auch angesichts der Vorfreude auf die fröhlichen Tage zeigten die Autofahrer Verständnis für manche kurze Engstelle. Bild: Adrian Brosch

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.02.2019