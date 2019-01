Vorbereitung auf die Prunksitzung

Hardheim.Die Prunksitzung der Fastnachtsgesellschaft „Hordemer Wölf“ findet am Samstag, 16. Februar, in der Erftalhalle statt. Die Verantwortlichen der FG haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um auch in diesem Jahr wieder ein attraktives närrisches Programm zu bieten. Neben den Jugendgruppen der FG sind unter anderem die „Erftalhüpfer“, die „Goldstücke“ und auch die „Wurmberg Rockets“ wieder mit von der Partie.

Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzung findet am Samstag, 26. Januar, statt. Er beginnt um 17 Uhr im Vereinsheim der FG am Schlossplatz. Das Vereinsheim ist bereits ab 14.30 Uhr geöffnet. Jeder Besucher erhält hierfür auch einen neu aufgelegten Jubiläumspin. Der Verkauf der Karten erfolgt nach dem bewährten System, da es den Verantwortlichen der FG wichtig ist, dass jeder Interessent die gleiche Chance hat, eine Eintrittskarte zu erstehen. Daher sind Reservierungen im Vorfeld nicht möglich. Die Karten werden in der Reihenfolge der Interessenten am Verkaufstag abgegeben.

Die Käufer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Die Eintrittskarten sind mit Tisch- und Platznummer versehen. Eine Rückgabe der Karten ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Der Zutritt zum großen Saal der Erftalhalle ist während der Prunksitzung nur mit Eintrittskarte möglich. dw

