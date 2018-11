Vorbereitungen auf die Adventszeit

HardHeim.Einen vorweihnachtlichen Akzent setzen gut sechs Wochen vor den Feiertagen die Lichterketten, die der Gemeindebauhof am Montagmorgen in den Hardheimer Straßen anbrachte. So lässt sich angesichts der zu erwartenden festlichen Stimmung an den Winterabenden sicher auch manche Verkehrsstauung im Ortskern verschmerzen: Die Bauhofmitarbeiter mussten in der Walldürner Straße und der Würzburger Straße den Verkehr abregeln, um die Lichterketten in teils luftiger Höhe sicher aushängen zu können. Auch am Steinernen Turm ist die weihnachtliche Illumination bereits angebracht. Doch noch erstrahlt er in den Hardheimer Ortsfarben (die FN berichteten). Bild: Adrian Brosch

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018