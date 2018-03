Vorfreude auf das neue Fahrzeug

Anzeige

Schweinberg.Die Abteilungswehr Schweinberg hielt ihre Jahreshauptversammlung im „Grünen Baum“ ab. Entsprechend der Tagesordnung eröffnete Abteilungskommandant Martin Greß die Versammlung mit Grußworten. In seinem Jahresbericht informierte er zunächst über die Mitgliederzahlen des Jahres 2017. Die Abteilung Schweinberg zählte zum 31. Dezember 42 Mitglieder, aufgeteilt auf sieben Mitglieder in der Jugendgruppe, weitere 7 in der Altersabteilung und 28 in der Einsatzabteilung.

Im Berichtzeitraum gab es 15 Übungen und Schulungsabende. Lobenswerte Erwähnung fanden dabei Jonas Fertig, Daniel Künzig, Jürgen Häfner und Dominik Franzwa, die sich mit ihrer fleißigen Übungsbeteiligung hervorgetan haben. Inhalt der Übungen war im Jahr 2017 größtenteils das Thema „Löscheinsatz“. Es standen aber auch um seltener behandelte Themen wie die Absturzsicherung auf dem programm. Dankend wurde die Unterstützung der Abteilung Hardheim mit Material und Personal erwähnt.

Unterstützung der Hardheimer

Im weiteren Verlauf ging Martin Greß auf die zwei Einsätze im vergangenen Jahr ein. Beide Male rückte man zur Unterstützung der Hardheimer Abteilung bei Brandeinsätzen aus.