Vorträge über Präventionsmaßnahmen

Hardheim.Zum ersten gemeinsamen Seminar hatten die Präventionsaußenstellen Mosbach und Tauberbischofsheim des Polizeipräsidiums Heilbronn Erzieher aus dem Neckar-Odenwald- und dem Main-Tauber-Kreis nach Hardheim in die Erftalhalle eingeladen.

Veranstaltung ein Novum

Bei seiner Begrüßung hob Polizeihauptkommissar Erwin Weiß von der Außenstelle Tauberbischofsheim hervor, dass es sich bei dieser Veranstaltung um ein Novum handle, da erstmals ein gemeinsames Seminar in dieser Zusammensetzung stattfinde. Dies sei, so Weiß weiter, der neuen Polizeistruktur zuzuschreiben, bei der zum 1. Januar 2014 durch die Zusammenlegung der vier Polizeidirektionen Mosbach, Tauberbischofsheim, Künzelsau und Heilbronn das neue Polizeipräsidium Heilbronn entstand. Polizeipräsident Hans Becker hob hervor, dass ihm der gegenseitige Austausch zwischen Erzieherinnen und Polizeibeamten wichtig ist. Er dankte dem „Aktionskreis Sucht und Gewalt, Sicherheits- und Gesundheitsförderung im Main-Tauber-Kreis“ und dem „Förderverein Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis“ für die finanzielle Unterstützung bei der Durchführung der Veranstaltung.

Anschließend stellte Polizeihauptmeisterin Sabine Hönninger das pädagogische Mitmachtheaterstück „Das kleine Zebra“ vor. Es folgte in der Erftalhalle eine Aufführung der Verkehrspuppenbühne der Präventionsaußenstelle Mosbach. Oberkommissar Manfred Ritzhaupt und Hauptmeister Rico Steiner führten mit Unterstützung von Volker Hermeth von der Verkehrswacht das Theaterstück „Dragi der kleine Drachen und der Mann mit den zwei Gesichtern“ auf. Die drei ließen mit ihrer Aufführung die Herzen von 65 Erstklässlern höher schlagen und auch die Seminarteilnehmer zollten der Aufführung mit einem langanhaltenden Applaus Anerkennung. Als kompetenter Referent erwies sich Volker Ehmann von der Unfallkasse Baden-Württemberg, der die Themen Schulweg- und Kinderunfälle und Aufsichtspflicht gewählt hatte. Dabei ging er unter anderem auf die baulichen Voraussetzungen in Kindertageseinrichtungen, Erste Hilfe und Versicherungsschutz ein. Seine Ausführungen fanden großes Interesse, was die zahlreichen Rückfragen zeigten.

Datenschutzprobleme dargestellt

Die Medienpädagogin Franziska Hahn von der Kreisbildstelle Buchen und Mosbach erwähnte als Referentin zum Thema digitale Medien in ihrem Vortrag, dass diese zwischenzeitlich auch in den Kindertagesstätten Einzug gehalten haben. Auch die Probleme beim Datenschutz wurden von Hahn anschaulich dargestellt.

Zum Abschluss der Veranstaltung händigten Erwin Weiß und Rüdiger Bäuerlein die Teilnehmerzertifikate sowie zahlreiches Informationsmaterial aus.

