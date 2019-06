Vortrag über Artenvielfalt

Hardheim/Buchen.Bei einem Vortragsabend der VHS-Außenstelle Hardheim in Zusammenarbeit mit dem Universitätsbund Würzburg am Dienstag, 24. September, um 19 Uhr in der Aula des Walter-Hohmann-Schulzentrums spricht Professor Peter Biedermann zum Thema „Vögel in der Agrarlandschaft – wird der stille Frühling Realität?“.

Der Referent präsentiert Studien zu Vogelbeständen aus unterschiedlichen Ländern und Lebensräumen und diskutiert mögliche Gründe für den Rückgang der Artenvielfalt. Er befasst sich außerdem mit dem dramatischen „Bauernsterben“ und gibt Anregungen, wie sich jeder einzelne für den Erhalt einer artenreichen Kulturlandschaft einsetzen kann.

Anmeldungen sind bis 31. August bei der VHS-Außenstelle Hardheim, Telefon 06283/ 8338, im Rathaus Hardheim, Telefon 06283/5851, oder bei der VHS-Zentrale in Buchen, Telefon 06281/557930, möglich. Ein Teilnahmebeitrag wird erhoben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.06.2019