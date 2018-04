„Vorwürfe stimmen nicht“

Anzeige

Zwei Anmerkungen noch zu Un- und Halbwahrheiten: Da würde uns – und bestimmt noch weitere Bürger – brennend interessieren, wer beim Thema Schadenersatz die Wahrheit sagt: Während Herr Rohm einen möglichen Schadensersatz abgestritten hat, nannte sein Höpfinger Amtskollege die Summe von 1,1 Millionen Euro.

Das zweite Thema: Bei der Öffentlichkeitsbeteiligung in der Erftalhalle hat Zeag-Gutachter Beck an seinem Stand die BGN mit folgenden schriftlichen Aussagen diffamiert: „Irreführung der Öffentlichkeit durch Falschaussagen der BI in deren Gutachten“. Auch hier zur Klarstellung: Das BGN- Gutachten wurde vom LUBW, der unteren Naturschutzbehörde des LRA sowie vom Referat Naturschutz des Regierungspräsidiums vollumfänglich bestätigt. Somit werden indirekt auch diese behördlichen Stellen durch die Aussagen Becks in Misskredit gezogen und deren Arbeit von Beck angezweifelt! Einfach unfassbar oder doch eine gezielte Masche von Beck?

Die BGN ist nach wie vor an einer Zusammenarbeit und an einer guten Lösung für die beiden Gemeinden und ihre Bürger interessiert. Mit unberechtigten Vorwürfen und nicht haltbaren Aussagen lässt sich dies aber nicht erreichen. Deshalb unsere Aufforderung: Nehmen Sie die in der Sitzung getätigten Vorwürfe zurück.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.04.2018