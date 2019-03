Wachsverfälschungen sorgten für Diskussionen

Hardheim.Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des Imkervereins Hardheim-Brehmbach im Gasthaus „Badischer Hof“ in Hardheim. Der Vorsitzende Bernhard Gehrig freute sich bei der Begrüßung über drei neue Mitgliedern.

Nach dem Totengedenken folgte der Bericht des Schriftführers Konrad Rapp. Daraus ging hervor, dass es vor genau 40 Jahren in Pülfringen zu einer richtungsweisenden Zusammenkunft der beiden Imkervereine Hardheim und Brehmbach gekommen war. Damals beschlossen die Mitglieder beider Vereine den Zusammenschluss zum neuen Imkerverein Hardheim-Brehmbach. Den Vorsitz übernahm damals Richard Leiblein aus Rüdental.

Der Verein hatte bis in die 1990er Jahre mehr als 50 Mitglieder mit mehr als 500 Bienenvölkern. Die Versammlungen fanden damals abwechseln in den verschiedenen Mitgliedsgemeinden statt.

Zurzeit setzt sich der Verein aus 27 Mitgliedern zusammen. Die Gesamtzahl der gemeldeten Bienenvölker ist in den letzten beiden Jahren von 190 auf 176 Völker zurückgegangen. Bei den monatlichen Versammlungen, die seit drei Jahren in Hardheim im Gasthaus „Badischer Hof“ stattfinden, berichtet der Vorsitzende Bernhard Gehrig über die durchzuführenden Arbeiten an den Bienenvölkern im Verlauf des Jahres.

Bei der ersten Nachschau nach dem Reinigungsflug ist es wichtig, die Völker auf Weiselrichtigkeit und Futtervorrat zu überprüfen. Im Laufe des Sommers ist die Milbenkontrolle der Bienenvölker von großer Bedeutung. Unerlässlich ist die Spätsommerbehandlung nach der Abschleuderung, so Rapp, damit genug gesunde Bienen für die Überwinterung heranwachsen können.

Weitere Themen bei den Versammlungen waren die Jungvolkbildung durch Ableger mit jungen Königinnen, wodurch man bei Völkerverlusten den Bestand erhalten kann.

Für reichlich Diskussion sorgten die Berichte über Wachsverfälschungen mit Paraffinen. Viele Imker verwenden daher das eigene Bienenwachs ihrer Völker für die Mittelwandherstellung. Mit der Honigernte waren die Imker sehr zufrieden. Durch die langanhaltende warme Witterung konnten die Bienen reichlich Pollen und Nektar von Raps-, Obst- und von der Akazienblüte eintragen.

Nach dem Bericht des Schriftführers folgte der Kassenbericht von Alexander Linsler. Die Kassenprüfer Felix Kraus und Benno Nuss bescheinigten ihm eine vorbildliche Kassenführung.

Die Neuwahlen nach der Entlastung des Vorstandes zog Wahlleiter Egon Beuchert zügig durch, da sich alle bisherigen Vorstandsmitglieder bereiterklärten, ihre Ämter weiterzuführen. Somit bleibt Bernhard Gehrig aus Gissigheim Vorsitzender. Sein Stellvertreter ist Lothar Fischer (Gerichtstetten). Alexander Linsler (Gerichtstetten) führt weiterhin die Kassengeschäfte und Konrad Rapp (Gissigheim) bleibt Schriftführer.

Hernach standen Ehrungen an: Für 75-jährige Mitgliedschaft im Imkerverein erhielt Willi Appel aus Gissigheim und für 63-jährige Mitgliedschaft Felix Kraus aus Hardheim eine Urkunde des Landesverbandes sowie ein Weinpräsent.

Nach dem offiziellen Teil der Versammlung wurde in Videobeiträgen die Ablegerbildung aus einer Brutwabe sowie deren Pflege und Erweiterung über das Jahr gezeigt. KoRa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019