Wagen drehte sich und prallte gegen eine Hauswand

Hardheim.Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern kurz nach 11 Uhr in der Wertheimer Straße in Hardheim. Ein Personenwagen hatte in der Haltebucht vor der Kirche geparkt. Beim Anfahren verwechselte die Fahrerin Gas- und Bremspedal. Das Auto drehte sich und prallte gegen die Hauswand/Hausecke des Anwesens gegenüber der Pfarrkirche. Der Airbag wurde durch den Aufprall ausgelöst. Das Fahrzeug war so beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Im Verlauf des Unfalls berührte der Pkw nach Aussage der Polizei ein vorbeifahrendes Fahrzeug. In dem Unfallauto befanden sich zwei Personen, eine davon wurde leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt.

