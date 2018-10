Wald von vielen Einflüssen schwer belastet

Hardheim.Ein Sommer, wie es ihn nur sehr selten gibt, steht in der Chronik des Jahres 2018. Die etwa 25 Teilnehmer der Hardheimer Waldbegehung am Freitag konnten sich einen unmittelbaren Eindruck von den teils drastischen Auswirkungen hieraus auf den kommunalen Waldbestand verschaffen. Bürgermeister Volker Rohm und Mitglieder des Gemeinderats begaben sich unter fachkundiger Anleitung auf eine Exkursion, die neben der Zustandsbetrachtung und Schadensaufnahme aber auch einen touristischen Akzent setzte.

Erste Station war der von Fichten geprägten Distrikt „Kappelberg“. Dort erläuterte Jörg Puchta (Forstbetriebsleitung Walldürn), unterstützt durch die Hardheimer Revierleiter Florian Pogorzelski und Klaus Hanke, den waldtechnischen Stand der Dinge.

Wie schon im Jahrhundertsommer 2003, dessen Auswirkungen zumeist als Referenz für die aktuelle Lagebeurteilung dienten, hat der Borkenkäfer erneut seine schädigenden Spuren hinterlassen. Zahlreiche dürre Bäume mit rot gefärbter Krone sind die Folgen seines Tuns.

Hinzu kam ein Zusammenspiel weiterer starker Belastungsfaktoren: „Wir haben parallel dazu auch mit der Dürre gekämpft“, wie Pogorzelski erläuterte. „Teilweise innerhalb einer Woche erst gegen den Käferbefall, dann an selber Stelle gegen die Trockenheit angegangen. Wir sind eigentlich nur hinterher gelaufen“.

Doch damit nicht genug: Die schnelle Abfuhr als Gegenmaßnahme Nummer eins gestaltet sich, vor allem an Stellen mit dem Zwang zum Maschineneinsatz, mangels Verfügbarkeit von Kapazitäten äußerst schwierig.

Hinzu kam ein drastischer Preisverfall aufgrund von Überangeboten am Markt, der den erzielbaren Preis pro Festmeter Fichte von anfangs 90 bis 100 Euro auf inzwischen etwa 50 Euro hat einbrechen lassen. „Und die Sägewerke geben regelmäßig den günstigen Preis eben nicht weiter – im Grunde ein Preisdiktat“.

Als Bezugsgröße hielten die Forstfachleute fest, dass in Europa derzeit über 50 Millionen Festmeter Käferholz auf dem Markt sind. Wie Klaus Hanke ergänzte, werde das Überangebot wohl bis auf Weiteres bestehen bleiben aufgrund weiter ausstehender Aufarbeitung, durch die Sturmschäden des Frühjahrs, aber auch wegen der aus dem Ausland angebotenen Kapazitäten.

Anhand von Diagrammen zu Temperaturen, Niederschlag, Insekten und Dürreschäden wurde die derzeit dramatische Ausgangslage weiter veranschaulicht. Der größte Unsicherheitsfaktor dabei ist die Fragen, wie es in den nächsten Jahren mit der Schadensentwicklung weitergeht.

Insbesondere im Vergleich zu 2003 wird wohl aller Wahrscheinlichkeit nach ein bedeutender Unterschied eingetreten sein. Seinerzeit kam es nicht zum Ausfliegen der dritten Käfergeneration. „Dieses Jahr vermutlich aber schon“, waren sich die Forstfachleute einig.

Welche verheerenden Auswirkungen damit verbunden sein könnten, veranschaulichte Puchta anhand eines Zahlenbeispiels: Unter Ansatz durchschnittlicher Reproduktionsraten könnte sich die Anzahl des Nachwuchses vom Nachwuchs auf bis zu 160 Millionen Käfer belaufen – aus einer einzigen Altfichte. „Mit diesem exponentiellen Wachstum im Rücken könnte das Käfer-Heer rein rechnerisch das gesamte Gebiet der Forstbetriebsleitung Walldürn vernichten“, so Puchta. Der Forstbetriebsleiter sprach den Hardheimer Revierleitern und den ebenfalls anwesenden Forstwirten , umfassend Dank für den großen persönlichen Einsatz aus. Mit Blick auf die Zukunft und möglichen weiteren Wetter- und Klimaschwankungen müsse man sich ernsthaft mit der Aufgabe befassen, auf Baumarten umzusteuern, die mit großer Trockenheit im Sommer besser zurechtkommen. „Das wäre zugleich die Chance, den Wald stabil umzubauen“, wie Hanke darlegte.

Hoffnungen ruhen außerdem auf reichlich Niederschlag in der Vegetationszeit. Pogorzelski: „Das ist das A und O, dadurch hat der Käfer keine guten Entwicklungsmöglichkeiten“.

Erfreulicher war Station zwei im Distrikt „Berg“, wo Stephan Eirich und Sascha Herwig auf ihren Mountainbikes einen kurzen, nahezu naturbelassenen, Waldabschnitt herunter rasten, der zukünftig das Potenzial für einen dezidierte Bergab-Radstrecke – ein „Single Trail“ mit Platz für nur einen Fahrer auf einmal haben soll. Eine mögliche touristische Nutzung, im Verbund mit den weiteren Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbands Walldürn und Höpfingen, soll zudem mit Unterstützung des Naturparks Neckar-Odenwald erfolgen. Wichtigste offene Frage ist derzeit die Trägerschaft (Gemeinde oder autorisierter Verein?).

Endstation war der Distrikt „Schmalberg“, der von sehr trockenem und dünnem Boden sowie vornehmlich Kiefernbewuchs gekennzeichnet ist. Dort hat sich die Kiefern-Komplexkrankheit verbreitet. Neben Befall durch den Kiefernprachtkäfer wirkt hier zudem ein Pilz schädigend, der Triebsterben verursacht. Pogorzelski: „Wir haben an dieser Stelle immense Verluste an der Kiefer. Die große Frage bei der anstehenden Aufarbeitung wird sein, welchen Baum wir mitnehmen, und welchen nicht“.

Eine Pilzentseuchung sei nur schwer, und nicht in Gänze, möglich. Andererseits könnte bei besseren klimatischen Bedingungen im kommenden Jahr auch eine erkennbare Erholung eintreten.

Am Ende hatten die Teilnehmer einen direkten Eindruck davon bekommen, was Bürgermeister Rohm bei der Begrüßung am Schlossplatz angeführt hatte: „Diese Waldbegehung findet unter Voraussetzungen statt, die wir uns alle nicht gewünscht haben“. chha

