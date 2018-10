Waldbegehung des Gemeinderates

Hardheim.Eine Waldbegehung mit anschließender nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung findet am Freitag, 26. Oktober, um 14.30 Uhr statt. Treffpunkt ist am Schlossplatz, von wo die gemeinsame Rundfahrt startet. Vorgesehene Themen während der Waldbegehung sind: Trockenheit im Sommer und deren Folgen; Käferbefall und vorgesehene Maßnahmen; Ausweisung von Mountainbike-Trails; Veränderungen an den Windkraftstandorten in Gerichtstetten. Anschließend ist eine nichtöffentliche Gemeinderatssitzung im Bürgersaal in Gerichtstetten mit Vorstellung des Kultur- und Nutzungsplans 2018/2019 – Vorberatung des Zahlenwerks zur Aufnahme in die Haushaltsplanung.

