Wanderer übten das Autofahren

Hardheim.Vorrangig für die jungen Führerscheinbesitzer im Odenwaldklub wurde das Pkw-Sicherheitstraining bei der Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis vom Odenwaldklub Hardheim angeboten und organisiert. Am Samstag fuhren sieben Autos zum ehemaligen Kasernengelände. Dort wurden die Teilnehmer von einem Trainer der Verkehrswacht begrüßt und im Schulungsraum eingewiesen. Danach wurde zum Übungsgelände der Verkehrswacht gefahren. Auf der Strecke mit speziellem glatten Anstrich konnte der Unterschied von griffigem und nassem Boden bei mehrmals wiederholten Notbremsungen festgestellt werden. So konnten die Fahrer ein besseres Gefühl für ihr Auto bekommen. Das Training mit Erklärungen in Theorie, wie kleine Reifenkunde, und praktischen Tests war sehr interessant. Das Mittagsvesper nahm die Gruppe im Schatten unter einem Baum ein. Am Nachmittag wurde zusammen das Material aufgeräumt und danach im Schulungsraum Bilanz gezogen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019