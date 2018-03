Wanderung im Schnee

Anzeige

Nach einer ausgiebigen Mittagsrast ging es bergab in Richtung Wendelinus-Bildstock und dem Pumpenhaus mit der historischen Lambach-Pumpe, die in früheren Zeiten Hornbach mit Wasser versorgte. Eine kurze Pause wurde am „Mordplatz“ eingelegt zum Gedenken an die dort 1895 ermordeten Wanderer aus Hornbach und Hettigenbeuern.

Das Wetter meinte es gut mit den Wanderern, die gegen 16.30 Uhr nach 15,5 Kilometern den Ausgangspunkt wieder erreichten. Z

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.02.2018