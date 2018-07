Wanderung zur Seltenbachschlucht

Anzeige

Hardheim.Der Odenwaldklub Hardheim bot am Sinntag eine Halbtagswanderung im Maintal an. Die Teilnehmer erwanderten nach der Anfahrt nach Klingenberg die leicht ansteigende, kühle Seltenbachschlucht. Auf dem weiteren Weg ging es an dem bis 2011 existierenden Tonbergwerks vorbei. Auf dem Kulturweg im Wald war ein weiterer Zwischenstopp am Wanderheim des Spessartvereins Klingenberg, dessen Aussichtsturm allerdings verschlossen war. Wegen der Aussicht auf ein mögliches Gewitter beschloss die Gruppe, den kürzeren Rückweg zum Abschluss auf der Burgterasse zu nehmen. Auf dem Rückweg zum Auto wurde der Rosengarten in der Stadt besucht.