Anzeige

Ich bin eine der Mütter, die sich im März die Infoveranstaltung der Realschule Hardheim angehört hat. Von dieser kam ich frustriert und verwirrt nach Hause. Der Lehrer, der eigentlich diese Veranstaltung leiten sollte, war absolut kompetent, freundlich und hätte seine Arbeit hervorragend erledigt, wenn ihm der Rektor nicht immer ins Wort gefallen wäre. Dieser hat tatsächlich „aggressiv“ Werbung für die Realschule Hardheim gemacht und hierbei betont, dass sie eine Eliteschule sind, die nur auf Realschulniveau ausbildet und keine Werkrealschüler mehr haben möchte. Auf die Frage hin, ob es Sinn machen würde, ein Kind mit Hauptschulniveau in Hardheim anzumelden, was die letzten Jahre immer möglich war, verneinte er. Diese würden zwar mitgezogen und könnten nach der 9. Klasse den Werkrealschulabschluss machen, aber ein wirklich gutes Konzept gebe es noch nicht.

Dass die Verbundschule Hardheim seit diesem Jahr nur noch die Realschule anbietet, war vor dieser Veranstaltung nicht klar. Einige Eltern mussten sich daraufhin kurzfristig einen Plan B überlegen, denn die Option, ihr Kind in Hardheim zur Schule gehen zu lassen, war plötzlich keine Option mehr. Der Rektor hat sich an diesem Tag mehrfach widersprochen und hat die Bemühungen um zukünftige Schüler seines Mitarbeiters vollkommen zunichte gemacht.

Der Grund, warum so viele Schüler Hardheim verlassen, liegt in meinen Augen an einem Rektor, der alle vergrault, der kein vernünftiges Konzept hat und jegliche Schuld von sich weist. Herr Mayer hat unseren Warnschuss nicht verstanden. Und so bleibt abzuwarten, wie es mit der Realschule Hardheim weiter geht. Es tut mir leid für alle Lehrer, die dort jeden Tag ihr Bestes geben und mit diesen Konsequenzen nun leben müssen.

Ich fände es für die Verbundschule Hardheim wichtig, diesen Warnschuss als Chance zu sehen, ein ansprechendes Konzept auszuarbeiten, Veränderungen anzustreben und in Zukunft wieder mehr Familien anzusprechen, statt nur die Schuld auf andere zu schieben. Unser Kind wird ab September eine andere Schule besuchen. Hardheim war unser Plan B, dieser ist gescheitert. Plan A muss funktionieren!

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.04.2018