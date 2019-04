Warnung vor den Nachzüglern

Hardheim.Die Hauptwanderzeit der Amphibien zu den Laichgewässern und zurück ist vorbei. Dennoch sind noch viele Nachzügler unterwegs, die nur auf den nächsten Regen warten, um in ihre Sommerquartiere zurückzuwandern, warnt die Nabu-Gruppe Hardheim in einer Mitteilung. Auf den Wanderstrecken im Bereich Hammersee in Rippberg und auf der Landstraße von Hardheim nach Miltenberg, dort im Bereich Bücholdsee und Breitenau, sollten Autofahrer bei Erkennen von Amphibien auf der Fahrbahn die Geschwindigkeit verringern und vorsichtig fahren, heißt es. Eventuell seien nochmals Helfer im Bereich der Wanderstrecken im Einsatz, so der Nabu.

