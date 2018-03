„Was hier läuft, ist absolut vorbildlich“

Anzeige

Hervorgehoben wurde das auf fünf Jahre angelegte Streuobstwiesen-Förderprogramm: Die Siedler pflegen die 88 gemeindeeigenen Bäume entlang der Alten Würzburger Straße und führten in der zweiten Schnittsaison 2016/17 insgesamt 273 Schnittmaßnahmen durch.

Zahlreiche Aktivitäten

Als Ersatz für die schlechte Ernte konnte nach der von Klaus Grimm eingeholten Genehmigung im September eine Aktion mit Siebtklässlern des Walter-Hohmann-Schulverbunds durchgeführt werden; 1,8 Tonnen Äpfel wurden geerntet. Der Erlös kam den Klassenkassen zugute.

Auch auf überörtlicher Ebene zeigten die Siedler Präsenz. So wurde etwa die Bezirksverbandssitzung in Karlsruhe besucht. Die Vorstandsmitglieder Irene Leiblein, Dieter Weissinger und Ulrike Kofler frischten ihre Kenntnisse an Verbandsschulungen auf.

Ebenso vermeldete Irene Leibklein, dass die Mitgliederzahl gehalten werden konnte. Ihr Dank galt insbesondere Dieter Weissinger für die Pflege der Homepage sowie Maria und Hermann Konrad, Birgit Grimm und Gerlinde Schneider für die Verteilung der Monatsschrift „Familienheim und Garten“.

Im Tätigkeitsbericht von Schriftführerin Adele Sauer fanden fünf Vorstandssitzungen, der Winterschnittkurs mit Gartenfachwart Elmar Herberich sowie der Frühjahrsschnittkurs für Obstgehölze mit Gartenfachwart Sven Görlitz Erwähnung.

Im weiteren Verlauf erwähnte die Vorsitzende die Freischnittarbeiten am Alten Talweg, die Wanderung an die „Schmittshöhe“ bei Walldürn, die Beteiligung am Ferienprogramm sowie den Jahresausflug zur „Chrysanthemenschau“ im badischen Lahr, der auf die Initiative der Frauengruppe zurückging.

Frauengruppe sehr rege

Für die Frauengruppe erinnerte Birgit Grimm an die neu gestaltete Krone des mit viel Liebe geschmückten Osterbrunnens, die Herbstwanderung sowie die Weihnachtsfeier. Großen Anklang fanden auch das Rhythmustrommeln mit Kornelia Reichert, das von Yvonne Wolfmüller angebotene Gedächtnistraining sowie der Diavortrag von Helmut Berberich. Birgit Grimms Dank galt neben „ihrem“ Frauenteam und Stellvertreterin Karin Fieger auch Berthold Ditter.

Geräteverleih

Gerätewart Hubert Trabold ließ wissen, dass die Fräse dreimal und der Vertikutierer 18-mal entliehen wurden.

Kassiererin Ulrike Kofler informierte über die Finanzen. Die Revisoren Adolf Weinbach und Hildegard Grimm-Gotthardt bescheinigten einwandfreie Buchführung.

Grußworte kamen von Landesverbandsvorstandsmitglied Lydia Klosowski (Buchen), Kreisvorstandsmitglied Peter Rupp (Schefflenz) sowie Jugend-/Kreativ- und Frauengruppenbeauftragter Annemarie Sitte (Adelsheim). Unisono lobten sie das rührige Tun der Hardheimer Siedler und freuten sich über die stattliche Zahl derer, die ihre Freizeit dem Ehrenamt widmen: „Was hier läuft, ist absolut vorbildlich“, bemerkte Lydia Klosowski, während Annemarie Sitte auf die Wichtigkeit von Jugendarbeit hinwies. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.02.2018