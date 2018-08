Wasserschlachten waren in diesem Jahr ein Renner

Hardheim.Unter dem Motto „Märchenlager“ stand das Zeltlager der KjG Hardheim. In diesem Jahr lagerten die 75 Teilnehmer in Dürenmettstetten, bei Sulz am Neckar. Für einen reibungslosen Ablauf sorgte das 35 Mann starke KjG-Team bestehend aus Lagerleitung, Betreuern, Versorgern und der Küche.

Besuch aus der Heimat

Neben zahlreichen Wasserschlachten und Spielen wie der Lagerolympiade, Forest Jump, dem Storyspiel oder Goldmillionen waren auch in diesem Jahr die Interessenskreise am Besuchersonntag wieder ein absoluter Höhepunkt.

Die Kinder hatten die Möglichkeit, in Kleingruppen Bubble Soccer und Arrow Tag zu spielen, außerdem konnten sie ihr Können mit Pfeil und Bogen unter Beweis stellen. Traditionell bekam das Lager an diesem Tag auch Besuch aus der Heimat: Neben Bürgermeister Volker Rohm, Pfarrer Rapp und Gemeinderatsmitglied Michael Messerer, freute man sich sehr über den Besuch von Hans Sieber als Geschäftsführer der Arnold-Hollerbach-Stiftung. Er überreichte dem Zeltlager eine großzügige Spende für neues Spielzeug, Sportartikel und Teambuildingspiele. „Hierfür möchten wir uns bedanken. An dieser Stelle bedanken wir uns auch bei den restlichen Sponsoren wie den beiden Bäckereien Gärtnersmühle und Dietz Thorwart. Außerdem danken wir dem Autohaus Richter, Hollerbach Bau und dem Eckert Bauteam für die Bereitstellung von Fahrzeugen“, resümieren die Verantwortlichen.

Rückblickend war das Zeltlager der KjG-Hardheim wieder ein Riesen-Erfolg. Dank des traumhaften Wetters, ausgezeichneten Essens und einer sehr guten Organisation, der drei Lagerleiter Axel Müller, Bastian Gärtner und Kevin Thoma können das gesamte Team und die Teilnehmer auf zwölf märchenhafte Tage zurückblicken!“ ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018