Wechsel an der Spitze vollzogen

Hardheim.Die Turnabteilung des TV Hardheim zählt zu den Mitgliederstärksten des Traditionsvereins. Einen Wechsel an der Abteilungsspitze gab es bei der am Mittwoch im Sportheim abgehaltenen Jahreshauptversammlung: Die langjährige Abteilungsleiterin Anke Neubert übergab ihr Amt an ihre bisherige Stellvertreterin Sabine Bauer-Steinnagel.

Die Höhepunkte

Der Tätigkeitsbericht von Abteilungsleiterin Anke Neubert erinnerte an die wesentlichen Höhepunkte des letzten Jahres und damit etwa an Fastnachts- und Nikolausturnen, den Ausflug nach Krautheim mit Burgbesichtigung sowie das in Kooperation mit der Main-Neckar-Turnerjugend ausgerichtete „Forum Kinderturnen“.

Auch in sportlicher Hinsicht konnten einige Erfolge vermeldet werden: So vertraten neun Turnerinnen die Hardheimer beim Gaukinderturnfest in Neckarelz; in der Gauliga des Main-Neckar-Turngaus erreichte das aus Maxi Weimert, Samira Dörr, Jennifer Chemnitz und Luisa Ballweg bestehende Team den dritten Platz.