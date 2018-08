Wehr erhält neues Fahrzeug

Anzeige

Schweinberg.Nach über 30 Jahren Einsatzdienst wird das Tragkraftspritzenfahrzeug TSF der Freiwilligen Feuerwehr Schweinberg durch ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 und einen Schlauchtransportanhänger ersetzt. Die feierliche Übergabe und die Fahrzeugweihe finden am Sonntag, 9. September, im Rahmen des Feuerwehrfestes in Schweinberg statt. Programm: 10 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche Schweinberg, 10.45 Uhr Fahrzeugsegnung und Grußworte auf dem Kirchplatz, anschließend gemeinsamer Zug zum Feuerwehrhaus und Mittagessen.