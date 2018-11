Weihnachtsmarkt im „Keltendorf“

Gerichtstetten.Das besondere Ambiente des „Keltendorfes“ in der Ortsmitte von Gerichtstetten bietet am 7. und 8. Dezember erneut die Kulisse für den „Karschdäider Weihnachtsmarkt“, den der Bürgerverein Gerichtstetten veranstaltet. Zahlreiche verlockende Angebote, Stände und Buden laden zum Verweilen und Einkaufen ein. Lagerfeuer, Schwedenfeuer und Fackeln werden den Platz in einem besonderen Lichterglanz erstrahlen lassen. Kulinarische Köstlichkeiten, der Duft von Glühwein und ein buntes Programm mit verschiedenen musikalischen Beiträgen sorgen für eine vorweihnachtliche Stimmung. Der Weihnachtsmarkt ist an beiden Tagen von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Bild: Wolfgang Weniger

