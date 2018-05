Weniger Kraft, mehr Intuition

Anzeige

Hardheim.Eine überaus große Resonanz fand das Angebot des Vereins für Kampfkunst und Gesundheitssport (VKG) Erftal für ein Intensivseminar mit dem Dai-Sifu Martin Dragos. In der Aula des Walter-Hohmann-Schulzentrums und auf dem Gelände des Pausenhofs hatten die 19 Teilnehmer in zwei Unterrichtseinheiten die Möglichkeit, neue und innovative Wing-Tsun-Konzepte (WT) zu erlernen und zu vertiefen. Martin Dragos, der das Seminar leitete, gilt in der Szene als Trendsetter, Forscher und Pionier neuer Konzepte und hat durch sein Schaffen in den letzten Jahren die fernöstliche Kampfkunst maßgeblich mitgeprägt. Dass er nach Hardheim kam, ermöglichten die Kontakte von Kersten und Haiko Hämmerle.

Das Seminar befasste sich mit allen Ebenen und Konzepten, die es im klassischen WT nicht gibt, und sollten den Anfängern helfen, die fernöstliche Kampfkunst zu verstehen. Fortgeschrittene Kampfsportler konnten mit den Techniken ebenfalls ihre Kenntnisse vertiefen.

So vermittelte Martin Dragos nicht nur kampfsystematische Grundlagen und ein Verständnis für unterschiedliche Kampfformen, sondern auch Chi-Gerk (Gefühlstraining auf Angriffe gegen die Beine) und Chi-Sao (Reaktion gegen die Arme) sowohl in Theorie und Praxis. „Was sich wie chinesische Dörfer anhört, ist im Prinzip eine Möglichkeit, mit wenig Kraft und dafür mit mehr Technik und Intuition zu arbeiten. Der ganze Körper muss intuitiv reagieren“, wie Sifu Haiko Hämmerle verdeutlichte.